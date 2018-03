Brasileiros são premiados por revista de negócios

Os brasileiros André Esteves, Roger Agnelli e Jorge Steffens foram agraciados, nesta sexta-feira, 26, com prêmios pela revista de negócios "Latin Trade", editada em Miami, Estados Unidos. Esteves, presidente e diretor-geral do banco UBS América Latina, recebeu o prêmio "Líder Financeiro do Ano". Já Agnelli, presidente da Companhia Vale do Rio Doce, foi escolhido "Líder Empresarial do Ano" com vendas superiores a US$ 1 bilhão. Steffens, diretor e presidente de operações da empresa Datasul, ganhou o prêmio "Líder de Tecnologia do Ano". O grande homenageado da noite foi o presidente do Panamá, Martín Torrijos, que recebeu o prêmio "Líder do Ano", em reconhecimento a sua liderança na América Latina e seu apoio em estimular o comércio e o investimento em seu país. A presidente do Banco Central da Guatemala, María Antonieta de Bonilla, recebeu o prêmio "Líder Mais Inovador". O chileno Enrique Cibié Bluth, gerente geral corporativo da Masisa, líder na América Latina na produção e comercialização de painéis de madeira para móveis e arquitetura de interiores, recebeu o prêmio "Líder Empresarial do Ano" com vendas inferiores a US$ 1 bilhão. Já o peruano Julio Cusurichi, assessor da Federação Nativa do Rio de Madre de Dios e Afluentes, foi agraciado como o prêmio de "Ambientalista do Ano". O argentino Abel Albino, fundador da Cooperadora para a Nutrição Infantil, recebeu o prêmio de "Líder humanitário do ano". Com mais de 12 anos de existência, a revista "Latin Trade" é publicada mensalmente em português, espanhol e inglês.