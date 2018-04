Brown é o primeiro republicano de Massachusetts em 38 anos

Scott Brown passou do status de praticamente desconhecido para um dos políticos mais lembrados pela importância de sua vitória no Estado de Massachusetts. Com seu triunfo, é o primeiro republicano desde 1972 a conseguir uma cadeira no Senado no tradicional estado democrata.

À primeira vista, Brown, de 50 anos, formado em Direito pela Universidade de Boston, não parece só mais um político. Acostumado a mostrar sempre um radiante sorriso, destaca-se por seu magnífico discurso e sua boa presença ante as câmeras, que lhe serviram para ganhar grande popularidade durante a campanha frente a candidata democrata, Martha Coakley. O republicano conseguiu mobilizar os eleitores contra as reformas no sistema de saúde que o presidente Barack Obama quer instaurar.

Considerado pelos democratas como um dos membros mais conservadores entre os republicanos de Massachusetts, o novo senador que ocupará o lugar de Teddy Kennedy em Washington não está livre de polêmicas e para muitos está longe de ser alguém desconhecido, devido a uma vida privada repleta de feitos importantes.

Antes de sua carreira como político e advogado, Brown foi modelo e apareceu em anúncios publicitários. Em 1982, posou nu para a revista Cosmopolitan e chegou a ganhar o título de "homem mais sexy dos EUA" em uma enquete realizada pela publicação. O republicano também é casado com Gail Huff, um dos rostos mais conhecidos da televisão local de Boston, afiliada da rede ABC. As informações são do jornal El País.