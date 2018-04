Buscando melhorar imagem dos EUA, Hillary chega à Indonésia

A secretária de Estado americana, Hillary Clinton, chegou na manhã desta quarta-feira, 18, a Jacarta em uma visita oficial que tem como objetivo estreitar as relações políticas e comerciais com o Sudeste Asiático e melhorar a imagem dos Estados Unidos no mundo muçulmano. Hillary encerra visita ao Japão e segue viagem asiática A Indonésia é a segunda escala da primeira viagem internacional oficial da secretária de Estado, que passou por Japão e viajará depois a China e Coreia do Sul. "Vamos conversar sobre interesses comuns e outros assuntos como o papel da região na solução da crise e outros temas como os conflitos do Oriente Médio e do Irã", assegurou na terça-feira, 17, Hassan Wirajuda, chanceler da Indonésia. Hillary deve se reunir nesta quarta com o chefe da diplomacia indonésia por volta das 16 horas (6 horas, em Brasília), e posteriormente com o secretário-geral da Associação de Nações do Sudeste Asiático (Asean), o tailandês Surin Pitsuwan. Na quinta-feira, 19, pela manhã, Hillary se reunirá com o presidente da Indonésia, Susilo Bambang Yudhoyono, no palácio presidencial, antes de partir a Pequim. A Indonésia pretende utilizar a visita para fortalecer seu papel no contexto internacional, aproveitando seu perfil de país muçulmano moderado e democrático, assim como seus vínculos afetivos com o presidente Barack Obama, que morou em Jacarta durante a infância.