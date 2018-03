Bush acredita em acordo climático até fim de mandato O presidente dos Estados Unidos, George W. Bush, disse na terça-feira que um acordo sobre o combate ao aquecimento global ainda pode ser feito durante seu mandato, que termina no começo de 2009. "Acho que podemos chegar a um acordo sobre a mudança climática durante a minha Presidência, se você quer saber", disse Bush em uma coletiva de imprensa depois de um encontro na Eslovênia com as maiores autoridades das 27 nações da União Européia. A União Européia costuma criticar os Estados Unidos por não ratificar o protocolo de Kyoto, que estabelecia a redução das emissões de gases causadores do efeito estufa, e por não tomar nenhuma iniciativa para baixar as emissões de dióxido de carbono. (Por Marcin Grajewski)