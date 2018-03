Bush ainda acha que Coréia do Norte e Irã são 'eixo do mal' George W. Bush ainda acredita que o Irã e a Coréia do Norte fazem parte do "eixo do mal", informou a Casa Branca na segunda-feira. Em 2002, o presidente norte-americano disse que, junto com o Iraque, os dois países formavam o eixo que "quer ameaçar a paz do mundo". Bush, em discurso feito em 2002 sobre o Estado da União no Congresso, acusou os três países de tentar desenvolver armas de destruição em massa que poderiam ser usadas em ataques contra os seus aliados ou para chantagear os Estados Unidos. Os EUA lideraram uma coalizão de forças para invadir o Iraque, mas nunca encontraram as armas. Já a Coréia do Norte concordou em abandonar seu programa atômico em troca de ajuda. O Irã afirma categoricamente que seu programa nuclear tem o único objetivo de gerar energia. A porta-voz da Casa Branca, Dana Perino, elogiou a Coréia do Norte na segunda-feira, mas criticou o Irã por não dar uma resposta à oferta de incentivos feita por grandes potências, em troca da suspensão do enriquecimento de urânio, componente usado na produção de bombas atômicas. No entanto, pressionada por um repórter que queria saber se Bush ainda acreditava que os países fazem parte do "eixo do mal", Perino disse que a Coréia do Norte e o Irã ainda fazem parte dele. "Acho que, até eles desistirem completamente e de forma verificável de seus programas atômicos, podemos mantê-los na mesma categoria", afirmou. (Reportagem de Jeremy Pelofsky)