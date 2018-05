Bush alerta Irã para não interferir no Iraque O presidente dos EUA, George W. Bush, acusou na terça-feira o Irã e a Al Qaeda de fomentarem a instabilidade no Oriente Médio, e disse que uma forma de conter as ambições de Teerã é vencer a guerra no Iraque. Ele também alertou que forças extremistas ficarão fortalecidas caso os EUA deixem a região, permitindo que o Irã desenvolva armas nucleares e promova uma corrida armamentista. "O Irã pode concluir que somos fracos e não conseguimos impedi-los de obter armas nucleares", disse Bush. O presidente e outros funcionários dos EUA há muito tempo acusam o Irã de fornecer armas para insurgentes no Iraque. Na terça-feira, em discurso a veteranos de guerra, Bush endureceu sua postura, ao comparar o Irã à Al Qaeda. "A forma mais importante e imediata de conter as ambições da Al Qaeda, do Irã e de outras forças da instabilidade e do terror é vencer a luta no Iraque", declarou Bush. Horas antes, o presidente iraniano, Mahmoud Ahmadinejad, havia dito que o poderio dos EUA estava rapidamente desmoronando no Iraque e que Teerã se dispunha a intervir para preencher o vácuo. Os Estados Unidos lideram os esforços diplomáticos para isolar o Irã devido ao seu programa nuclear, que Washington suspeita ter finalidades bélicas. Teerã diz que seu objetivo é apenas gerar eletricidade com fins civis. Bush disse que, atraindo aliados para a imposição de sanções econômicas ao Irã, "vamos confrontar o perigo antes que seja tarde demais". O Conselho de Segurança da ONU já impôs dois pacotes de sanções ao Irã desde dezembro devido à questão nuclear. O presidente norte-americano disse que as forças dos EUA no Iraque recentemente apreenderam foguetes fabricados no Irã, e que ataques a quartéis e soldados dos EUA com armas fornecidas pelo Irã aumentaram nos últimos meses. Ele acusou ainda a República Islâmica de dar armas para o Taliban no Afeganistão. "O regime iraniano deve suspender tais ações. Até que isso ocorra, tomarei as ações necessárias para proteger nossas tropas. Autorizei nossos comandantes militares no Irã a confrontarem as atividades homicidas de Teerã", afirmou. Bush, sob pressão da oposição democrata para retirar as tropas, disse que os EUA estão comprometidos com uma parceria com o Iraque, mas que "esta relação de longo prazo não precisa exigir o nível de engajamento que temos hoje no Iraque". (Reportagem adicional de Tabassum Zakaria em Washington)