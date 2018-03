Bush alivia restrição a envio de equipamentos à China Restrições sobre a venda de armas e de outros equipamentos para a China foram aliviadas na segunda-feira para que atletas e equipes de TV possam usá-los durante os Jogos Olímpicos de Pequim. O presidente norte-americano, George W. Bush, enviou uma notificação ao Congresso para informar sobre a mudança nas regras em favor dos atletas do país que participam das competições de tiro. Bush também diminuiu as restrições sobre os giroscópios militares presentes nas câmeras de alta definição, usadas por equipes de TV dos EUA. "A exigência de licenciamento continua a vigorar para esses produtos, o que significa que cada caso precisa ser analisado e aprovado pelo governo norte-americano", afirmou Bush na carta enviada ao Congresso. Segundo o presidente, os equipamentos deveriam regressar aos EUA depois da competição, que devem ocorrer entre os dias 8 e 24 de agosto, na capital chinesa. As leis norte-americanas limitam a exportação para a China de certos equipamentos e tecnologia que poderiam ser usados para fins militares. (Reportagem de Jeremy Pelofsky)