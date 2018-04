Bush apóia reconstrução da Libéria ao final de viagem à África O presidente George W. Bush prometeu firme apoio dos Estados Unidos à reconstrução da Libéria, onde encerrou na quinta-feira sua visita à África, encontrando uma sólida aliada do seu país. Bush fez elogios à presidente Ellen Johnson-Sirleaf, uma economista formada em Harvard e que se tornou em 2006 a primeira mulher eleita para governar um país africano. A Libéria é a mais antiga república da África, fundada em 1847 por escravos libertos da América do Norte, mas viveu uma violenta guerra civil que matou 200 mil pessoas entre 1989 e 2003. Bush qualificou como "muito produtiva" a visita ao continente mais pobre do mundo, que incluiu também Benin, Ruanda, Tanzânia e Gana, com especial ênfase no contato com projetos patrocinados pelos EUA nos setores de saúde, educação e administração pública. Depois de ser saudado por uma multidão empolgada que lotou as ruas da dilapidada capital, Monróvia, Bush prometeu ajuda norte-americana para curar as feridas sociais e econômicas da guerra. "Os Estados Unidos ficarão com vocês enquanto reconstroem seu país", disse ele antes de assistir ao desfile de soldados locais treinados pelos EUA. Fazia três décadas que um presidente norte-americano não ia à Libéria, no oeste da África. Bush foi aplaudido ao anunciar a doação de 1 milhão de livros didáticos e de carteiras escolares para 10 mil crianças do pequeno país. "Com a ajuda da Missão das Nações Unidas na Libéria, estamos trabalhando para curar as feridas da guerra, fortalecer a democracia e construir novas Forças Armadas", declarou em discurso. Ainda há 10 mil soldados sob comando da ONU na Libéria, e desde 2003 os EUA gastaram 139 milhões de dólares no treinamento das forças locais. Atualmente, a empresa norte-americana DynCorp International dá instrução ao novo Exército, formado por soldados do governo e ex-combatentes da guerra. Bush disse que Johnson-Sirleaf, a quem chamou pelo apelido carinhoso de "Ma", é "uma forte parceira" dos EUA. Os líderes dos cinco países visitados por Bush são vistos em Washington como parte de uma nova geração de líderes africanos, mais modernos e democráticos. Ao contrário dos outros países da viagem, a Libéria disse estar disposta a receber o recém-criado comando militar dos EUA para a África, chamado Africom. Graças ao apoio financeiro norte-americano, Bush é mais popular na África do que em geral no resto do mundo. "Larua e eu estamos entusiasmados por estarmos aqui, para encerrar o que foi uma viagem muito produtiva ao continente da África. Não consigo pensar num lugar melhor para terminar do que com nossa querida amiga, a Libéria", disse Bush antes de embarcar, num almoço formal.