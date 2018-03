Bush aprova relatório nuclear da Coréia do Norte com ressalvas O presidente norte-americano, George W. Bush, aprovou com reservas na quinta-feira as satisfações que a Coréia do Norte deu sobre suas atividades nucleares. Ele disse que Pyongyang enfrentará consequências caso não suspensa totalmente as suas operações. "Os Estados Unidos não têm ilusões quanto ao regime em Pyongyang. Continuamos muito preocupados com os abusos de direitos humanos na Coréia do Norte, com o enriquecimento de urânio, com os testes e a proliferação nuclear, com os programas de mísseis balísticos e com a ameaça que (o país) continua a oferecer à Coréia do Sul e seus vizinhos", disse Bush a repórteres na Casa Branca. (Reportagem de Jeremy Pelofsky e David Morgan)