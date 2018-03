Bush aprova US$ 162 bi para guerras no Iraque e Afeganistão

O presidente americano, George W. Bush, promulgou nesta segunda-feira, 30, o texto que prevê mais US$ 162 bilhões para financiar as operações militares no Iraque e no Afeganistão até que o próximo presidente assuma o cargo, em janeiro de 2009. Veja também: EUA intensificam operações secretas contra o Irã Durante a assinatura, Bush afirmou que estava satisfeito com a aprovação dos legisladores do Congresso americano, "sem atar as mãos de nossos comandantes e sem um calendário oficial para a retirada do Iraque". O plano de despesas aumentou para US$ 650 bilhões os gastos aprovados pelo Congresso para as operações militares no Iraque desde o início do conflito, há mais de cinco anos. Já o dinheiro gasto com a guerra no Afeganistão totaliza agora quase US$ 200 bilhões. A aprovação também incluiu fundos de ajuda universitária a militares, a extensão de benefícios de desemprego e a criação de um fundo emergencial de US$ 2,7 bilhões em ajuda a Estados da região central do país afetados por desastres naturais.