Bush autorizou CIA a divulgar casos de simulação de afogamento

O presidente dos Estados Unidos, George W. Bush, autorizou a CIA a fazer um relato público e detalhado do uso da simulação de afogamento como técnica de interrogatório, informou a Casa Branca na quarta-feira. O diretor da CIA, Michael Hayden, disse na terça-feira ao Congresso que três suspeitos capturados após os atentados de 11 de setembro de 2001 foram submetidos à simulação de afogamento ("waterboarding", no termo em inglês). É a primeira vez que uma autoridade norte-americana identifica publicamente as pessoas submetidas a isso. Houve pedidos de investigação criminal, já que muita gente considera a simulação de afogamento como uma forma de tortura, algo que o governo Bush nega. "O presidente autorizou o general Hayden a dizer o que ele disse no depoimento de ontem", disse o porta-voz da Casa Branca, Tony Fratto, a jornalistas. Fratto acrescentou que surgiu no governo um consenso sobre a necessidade de "ser muito claro a respeito de como essas técnicas foram usadas e quais foram os benefícios". Segundo Hayden, foram submetidos à simulação de afogamento o suposto mentor dos atentados, Khalid Sheikh Mohammed, e dois outros militantes importantes da Al Qaeda: Abu Zubaydah e Abd Al Rahim Al Nashiri. De acordo com ele, a prática foi abandonada há cinco anos, mas pode ser retomada se o presidente e o secretário de Justiça autorizarem. "Depende das circunstâncias", afirmou. (Reportagem adicional de Randall Mikkelsen)