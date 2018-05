Bush busca aproximação com México e Canadá O presidente dos Estados Unidos, George W. Bush, encontrou na segunda-feira os líderes do Canadá e do México numa luxuosa mansão de cedro para promover as relações econômicas e de segurança, mas manifestantes vaiaram o norte-americano e lamentaram o caráter sigiloso da chamada "Cúpula dos Três Amigos". Nesses dois dias, Bush, o canadense Stephen Harper e o mexicano Felipe Calderón devem tratar também da atual crise de crédito e das turbulências nos mercados financeiros mundiais. Por causa do furacão Dean, que se aproxima da península do Yucatán, no sudeste do México, Calderón abandonará a reunião mais cedo. "Voltarei ao México amanhã mesmo para acompanhar pessoalmente os trabalhos de proteção civil", disse Calderón a jornalistas. A agenda do presidente mexicano incluía um dia extra para uma visita com Harper aos montes Gatineau e um almoço com empresários em Toronto. Canadá e México se sentem frustrados com o recuo do comércio devido às restrições fronteiriças adotadas pelos EUA após os atentados de 11 de setembro de 2001. As transações entre os três países, participantes do Acordo de Livre-Comércio da América do Norte (Nafta, na sigla em inglês) haviam experimentado uma fase de expansão antes dos ataques terroristas. Tentando contornar o problema, os países criaram a Parceria de Segurança e Prosperidade, criticada pela direita e pela esquerda por supostamente violar as soberanias nacionais. Enquanto Bush e Calderón desembarcavam na estância turística de Montebello, Québec, mais de 2.000 manifestantes chegavam também, encontrando policiais de choque. "Prendam os criminosos dentro da cerca", "George Bush, vai para casa", gritavam os manifestantes, vários deles de preto e com os rostos cobertos. Harper minimizou o incidente. "Ouvi falar que não foi nada. Um par de centenas [de ativistas]? É triste", afirmou o premiê canadense pouco antes de mostrar a construção de madeira a Bush. Para piorar a ira dos manifestantes, uma cerca de três metros foi erguida em torno do hotel para mantê-los afastados. Os ativistas criticam o fato de a cúpula ocorrer longe dos cidadãos comuns, sem qualquer votação planejada no Parlamento canadense ou no Congresso dos EUA, e com consultas apenas a líderes empresariais. "Eu particularmente sou contra que o criminoso de guerra Bush tente anexar o Canadá e o México, coloque as Forças Armadas e os serviços policiais sob o comando dos EUA. Isso é tudo muito perigoso", disse o nova-iorquino Dean Lawveri, 39 anos. Mais tarde, um pequeno grupo de manifestantes começou a jogar pedras, garrafas e latas na polícia, que respondeu com gás lacrimogêneo. (Com reportagem adicional de Caren Bohan e Randall Palmer em Ottawa e Alister Bell na Cidade do México)