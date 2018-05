Bush, Calderón e Harper discutem segurança e economia em cúpula O presidente dos Estados Unidos, George W. Bush, discutirá a atual crise enfrentada pelos mercados globais em uma cúpula de dois dias marcada para começar nesta segunda-feira, da qual participam também o presidente do México, Felipe Calderón, e o primeiro-ministro do Canadá, Stephen Harper. Os dirigentes devem avaliar a economia global e o avanço dos esforços para integrar a América do Norte, em um cúpula longe dos manifestantes, em um hotel de luxo de Montebello, Québec, às margens do rio Ottawa e perto da capital canadense. Os países fazem parte do Acordo de Livre Comércio da América do Norte (Nafta), e seus líderes reúnem-se para levar adiante o que batizaram de Parceria de Segurança e Prosperidade (SPP). Essa parceria surgiu em 2005, depois dos ataques de 11 de setembro de 2001 contra os EUA, a fim de tentar fazer da América do Norte um lugar seguro para se morar e se fazer negócios. A SPP, que teria poucos efeitos práticos, acabou enfurecendo manifestantes da direita e da esquerda preocupados com uma potencial perda de soberania nacional. Muros de três metros de altura foram erguidos ao redor da área do hotel a fim de manter distantes milhares de manifestantes anticapitalistas que devem se dirigir para Montebello. Bush, Stephen e Calderón podem ter de chegar ao local de barco caso os protestos bloqueiem as vias de acesso por terra. Entre os assuntos constantes da agenda do encontro, há a qualidade de alimentos e produtos -- incluindo os brinquedos fabricados na China --, as questões energéticas, o meio ambiente e a segurança das fronteiras. Christopher Sands, um especialista em questões canadenses do Centro para Estudos Estratégicos e Internacionais, afirmou que o encontro não deve produzir grandes resultados. Mas que daria mostras de que os EUA tendiam para a consolidação dos laços regionais. Na segunda-feira, Bush se reunirá em separado com Harper e com Calderón.