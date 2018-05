Bush comete gafe em discurso sobre Katrina em Nova Orleans

Em seu discurso sobre o segundo aniversário da tragédia do Katrina, o presidente George W. Bush causou mal-estar ao se referir três vezes à "gente nesta parte do mundo". Veja também Furacão Katrina faz dois anos e vira livro Brasileiros trabalham na reconstrução Katrina faz 2 anos e Bush promete melhorias "É interessante que as pessoas que vivem nesta parte do mundo podem ter perdido suas construções, mas nunca perderam sua alma ou espírito" disse Bush, no discurso que fez na Baía de St.Louis, no Mississippi. Alguns críticos afirmam que o socorro e as verbas para as vítimas do Katrina demoraram a chegar por se tratar de regiões predominantemente negras, e muitos acusaram Bush, na época, de agir como se a Louisiana e o Mississippi não fizessem parte dos Estados Unidos.