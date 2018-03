Bush declara estado de emergência por incêndios na Califórnia

O presidente dos Estados Unidos, George W. Bush, declarou estado de emergência na Califórnia nesta terça-feira, 23, e autorizou que as agências federais coordenem trabalhos de socorro nas áreas afetadas por incêndios no sul do Estado. Veja também: Chamas ameaçam mansões de famosos Governador pede ajuda de Guarda Nacional Reportagem da CBC (YouTube) Reportagem da Midwest Television (YouTube) Nos últimos dois dias, ao menos 13 incêndios espalharam-se pela metade sul da Califórnia, matando uma pessoa de deixando mais de 42 feridas. Os diversos focos de incêndio já consumiram cerca de 100 mil hectares de florestas e áreas residenciais da Califórnia, destruíram cerca de 700 casas e provocaram a retirada pelo menos 270 mil de pessoas de suas residências. Para os próximos dias, a previsão é de altas temperaturas e de ventos de mais de 100 Km/h, o que ameaça espalhar o fogo por uma região que, devido à seca, pode ser facilmente consumida pelas chamas. Comunidade após comunidade foram esvaziadas, e aviões estacionados numa base dos Fuzileiros Navais americanos teve de ser transferida para o Arizona. No condado de Orange, a fumaça dos incêndios obrigou a retirada de cerca de mil detentos de uma prisão. Centenas de pessoas se refugiaram no estádio Qualcomm, sede do time de futebol americano San Diego Chargers. "Salvar vidas e tirar as pessoas da linha do fogo é a nossa prioridade", disse o capitão Don Camp, porta-voz do Departamento de Incêndios Florestais e Proteção ao Fogo da Califórnia. Fontes oficiais no Estado disseram que pelo menos um dos incêndios no condado de Orange parece ter sido causado intencionalmente. Em Malibu, local onde vivem astros do cinema e da televisão, o fogo aparentemente foi causado pela queda de cabos elétricos. Entre as casas afetadas pelos incêndios estava o luxuoso castelo Kashan, propriedade da socialite Lilly Lawrence, e que acabou devorado pelas chamas. Já foram desocupadas as casas do cineasta James Cameron (de Titanic), da cantora Olivia Newton-John (de Grease - Nos Tempos da Brilhantina) e dos atores Ryan O'Neal e Victoria Principal, entre outros. Também estão em perigo as residências dos atores Mark Hammill (Guerra nas Estrelas), Sean Penn (Sobre Meninos e Lobos) e David Duchovny (Arquivo X). Estado de emergência A autorização presidencial determina que a agência de administração de emergências (Fema, na sigla em inglês) coordene "todos os esforços de socorro" nas áreas afetadas, de acordo com comunicado divulgado pela Casa Branca. Segundo a nota, as medidas de emergência, que incluem assistência federal direta, terão 75% de recursos federais. O governador do estado da Califórnia, Arnold Schwarzenegger, declarou estado de emergência em sete condados. No entanto, a situação piorou e atualmente existem 12 focos de incêndio sem controle na região. Cerca de 1,5 mil soldados da Guarda Nacional foram enviados à região atingida para ajudar os bombeiros a combater os focos de incêndio, que estão fora de controle e são alimentados por fortes ventos e pelas altas temperaturas.