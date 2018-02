Bush detalha pedido adicional de US$ 70 bi para guerras

O presidente dos EUA, George W. Bush, apresentou nesta sexta-feira o detalhamento do orçamento de 70 bilhões de dólares solicitado ao Congresso, em parte para as guerras do Iraque e Afeganistão e uma parcela destinada à ajuda contra a atual crise alimentar global. A solicitação orçamentária foi feita originalmente em fevereiro e vale para o ano fiscal de 2009, que começa em 1o de outubro próximo. Ela inclui 45,1 bilhões de dólares para as operações de combate nas duas guerras, 3,7 bilhões para ampliar as forças afegãs e 2 bilhões para as tropas iraquianas. "Esta solicitação atende a exigências urgentes e essenciais", disse Bush em carta à presidente da Câmara, a democrata Nancy Pelosi. O Congresso deve aprovar a verba, mas a oposição, que defende a adoção de um cronograma para a retirada das forças de combate do Iraque, cogita impor condições que Bush pode achar inaceitáveis. Caso o Congresso aprove a verba adicional para este ano e o próximo, o total gasto nos dois conflitos superará 800 bilhões de dólares. A Câmara pode debater a solicitação na semana que vem. A maior parte da verba seria usada já no mandato do próximo presidente, que toma posse em janeiro. O Congresso deve conciliar este projeto com um pedido de 108 bilhões de dólares feito pela Casa Branca para cobrir gastos bélicos adicionais do atual ano fiscal. Uma proposta que está sendo considerada pelos democratas é vincular a verba à ampliação dos benefícios educacionais para militares veteranos. O governo é contra, alegando que isso incentivaria os soldados a deixarem as Forças Armadas para estudar, justamente quando o país mais precisa deles. Bush também pediu que o Congresso aprove uma verba de 350 milhões de dólares para o processo de paz no Oriente Médio, o que incluiria 200 milhões para os palestinos -- com a condição de que esse dinheiro não acabe nas mãos do grupo islâmico Hamas. Empenhado na improvável tarefa de resolver o conflito do Oriente Médio ainda durante seu mandato, Bush viaja neste mês a Israel, por ocasião do 60o aniversário do Estado judeu, e vai aproveitar para tentar promover as negociações entre palestinos e israelenses, retomadas formalmente em novembro. A solicitação orçamentária da Casa Branca também inclui 770 milhões de dólares em doações alimentares adicionais anunciadas na quinta-feira por Bush, na forma de vales-comida, sementes e compras de alimentos nos países em desenvolvimento. (Reportagem adicional de Richard Cowan)