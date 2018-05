Bush diz que Gonzales foi tratado injustamente por críticos

O presidente dos Estados Unidos, George W. Bush, elogiou o trabalho do secretário de Justiça, Alberto Gonzales, que renunciou nesta segunda-feira, e disse que os críticos deram a Gonzales um tratamento injusto, arrastando seu nome "pela lama". Gonzales oficializa renúncia e anuncia saída para setembro Bush, antes de se dirigir ao Texas para um evento de levantamento de fundos do Partido Republicano, chamou Gonzales de um homem de integridade, decência e princípio. Bush afirmou ter aceitado com relutância sua renúncia, ocorrida "após meses de tratamento injusto que criou uma nociva distração do Departamento de Justiça". "É triste o fato de que vivemos em uma época na qual uma pessoa talentosa e honrável como Alberto Gonzales seja impedida de fazer um trabalho importante porque seu nome foi arrastado pela lama por motivos políticos", acrescentou. (Por Tabassum Zakaria)