Bush diz que premiê israelense é um 'homem honesto' O presidente dos Estados Unidos, George W. Bush, disse em uma entrevista na televisão na segunda-feira que considera o premiê de Israel, Ehud Olmert, investigado pela polícia por uma suspeita de suborno, um "homem honesto". Bush disse em uma entrevista ao Canal 10 de Israel em Washington que sua visão sobre um possível acordo de paz entre Israel e os palestinos "continua a mesma" mesmo com a investigação, que poderia depor Olmert e desencaminhar conversas sobre o Estado palestino. "Entendo que o processo legal continue e eu respeito o direito israelense", disse Bush em trechos da entrevista transmitidos pelo canal antes de sua transmissão por completo na terça-feira. "Tenho ótimas relações com o primeiro-ministro, eu o acho um homem franco, honesto, aberto, uma pessoa boa para se conversar e alguém que entende a visão necessária para a segurança de Israel", afirmou Bush."A visão do processo de paz é a mesma." Olmert admitiu na semana passada que recebeu dinheiro de um empresário norte-americano, mas negou que tenha feito algo de errado. Ele acrescentou que renunciará se for indiciado. A investigação talvez se sobreponha à visita de Bush a Israel nesta semana para marcar o aniversário de 60 anos do Estado judaico e promover a paz com os palestinos.