Bush diz ter falado com Musharraf e cobrado eleições O presidente dos Estados Unidos, George W. Bush, disse na quarta-feira que conversou com seu homólogo paquistanês, Pervez Musharraf, a quem pediu que realize eleições e abandone seu cargo militar. Foi a primeira vez que Bush falou diretamente com Musharraf deste que este declarou estado de emergência no Paquistão, sábado passado. "Minha mensagem foi de que acreditamos firmemente em eleições e de que você deveria fazer eleições rapidamente e você precisa tirar sua farda. Você não pode ser presidente e chefe dos militares ao mesmo tempo", disse Bush em entrevista coletiva ao lado do presidente francês, Nicolas Sarkozy. "Tive uma discussão muito franca com ele", acrescentou. Bush, que viajou com Sarkozy para visitar a casa onde viveu o primeiro presidente norte-americano, em Mount Vernon, ao sul de Washington, disse que sua conversa com Musharraf ocorreu pouco antes do embarque da dupla. (Por Caren Bohan)