Bush e Karzai discutem estratégia sobre guerra no Afeganistão O esforço de seis anos para reconstruir o Afeganistão, devastado pela guerra, e a ameaça do Taliban e da Al Qaeda no Paquistão serão os temas principais das conversas entre o presidente dos Estados Unidos, George W. Bush, e o presidente afegão, Hamid Karzai. A crise mais imediata, relativa à libertação de 21 reféns sul-coreanos capturados pelo Taliban no mês passado, também estará em pauta nas discussões em Camp David, que serão iniciadas no domingo. Dois dos 23 reféns capturados originalmente foram assassinados e a Coréia do Sul pressiona os Estados Unidos e o Afeganistão a fazer todo o possível para negociar a libertação dos que ainda são mantidos em cativeiro. Autoridades dos EUA descreveram a reunião de dois dias entre Bush e Karzai como uma sessão de estratégia sobre o Afeganistão, onde a violência subiu nos últimos 18 meses para o pior nível desde a caçada ao Taliban, em 2001. Karzai chega na tarde de domingo ao retiro presidencial em Camp David. Na segunda-feira, os dois líderes devem participar de uma coletiva de imprensa agendada para 12h25 (horário de Brasília). Karzai, alvo de três tentativas de assassinato, é considerado um aliado crucial para os EUA e possui apoio do Congresso norte-americano e da administração Bush. Apesar disso, o presidente afegão vem encontrando dificuldades para construir um governo centralizado em um país com histórico de populações tribais desunidas e com grande controle de líderes militares em muitas das províncias. Karzai está lidando com numerosos desafios, incluindo ataques a bomba do Taliban, a elevação no número de civis mortos no fogo cruzado entre governo e milícias e a expansão do comércio de ópio. O Afeganistão distribui mais de 90 por cento do ópio consumido no mundo, e a safra tornou-se uma fonte de dinheiro para o Taliban e uma influência de corrupção no governo. (Reportagem adicional por Paul Eckert)