Bush e Sarkozy comem hambúrguer e cachorro-quente em almoço O presidente norte-americano, George W. Bush, e o presidente francês, Nicolas Sarkozy, reafirmaram amizade durante um almoço em que foram servidos hambúrgueres e cachorros-quentes, na propriedade da família do líder norte-americano. O encontro foi marcado para estreitar os laços entre os dois países, antes prejudicados pela guerra do Iraque. Bush chamou Sarkozy de "amigo" enquanto esperava, ao lado de sua mulher, Laura, e de seus pais pelo líder francês na entrada da propriedade da família, na cidade turística do Estado do Maine. "Temos uma boa relação com a França, mas obviamente houve discordâncias", disse Bush. "Discordam1os sobre o Iraque em particular. Nunca permiti que discordâncias nos impedissem de trabalhar juntos de outras maneiras", disse ele a jornalistas. Os Estados Unidos esperam por uma melhoria das relações com a França sob o comando de Sarkozy, depois que as relações esfriaram com seu antecessor, Jacques Chirac, que se opôs à invasão do Iraque de 2003, comandada pelos Estados Unidos. Sarkozy, usando calça jeans, de acordo com a natureza casual do encontro, também ressaltou as boas relações. "Concordamos em tudo? Não", disse ele. "Mesmo em famílias há discordâncias, mas ainda somos uma família." Ele chegou à propriedade "Walker''s Point" vindo de New Hampshire, onde estava pela primeira vez em férias desde que assumiu o poder, em maio. Sua escolha de um local de veraneio nos EUA gerou críticas na França. As férias foram interrompidas quando ele voltou à França para comparecer ao funeral do cardeal Jean-Marie Lustiger, na sexta-feira. A mulher de Sarkozy, Cécilia, ligou para a primeira-dama Laura Bush no sábado pela manhã e disse que ela e seus filhos não estavam se sentindo bem e não compareceriam ao almoço. Sarkozy disse que, ao retornar da França, ficou sabendo que sua mulher e filhos estavam com dor de garganta. "Ela é uma mulher muito dinâmica, estávamos ansiosos para encontrarmos com ela e as crianças", disse Bush. "Mas entendemos perfeitamente." O convite para o almoço foi feito durante a reunião do Grupo dos Oito, realizado na Alemanha em junho, quando Bush adoeceu do estômago no dia de seu encontro com Sarkozy. Por causa disso, o presidente francês teve de se deslocar até os recintos privados de Bush para o encontro. Foi um convite raro. Apenas um outro líder estrangeiro foi convidado por Bush para visitar a propriedade do Maine: o presidente russo Vladimir Putin, quando Bush tentava melhorar as tensões crescentes entre Washington e Moscou por conta dos planos dos EUA de instalação de um sistema de defesa contra mísseis na Europa. CONVERSA ABERTA A paisagem da região do almoço -- que também teve milho verde cozido, feijão e torta de blueberry -- é formada por casas marrons com quadras de tênis e uma piscina em uma saliência nas rochas, com barcos e patos circulando nas proximidades. Bush disse que Sarkozy e ele se encontrariam a sós por cerca de 45 minutos para conversar "de coração aberto" sobre questões fundamentais, incluindo o Irã. Ele levou o presidente francês para um passeio de barco depois do almoço. Bush geralmente convida seus aliados estrangeiros para sua fazenda em Crawford, Texas, a fim de demonstrar uma relação especial. O líder que visitou a fazenda mais recentemente foi o presidente colombiano Alvaro Uribe, em agosto de 2005. Bush, que foi ao Maine para o casamento de um amigo de família, continuará suas férias na fazenda do Texas na segunda-feira. Quando repórteres perguntaram se ele consideraria passar suas férias na França, Bush respondeu: "Absolutamente sim." Mas ele observou que gosta de ir para a fazenda. "Sou texano, gosto do meu canto lá, gosto de ir sempre que posso. É lá que eu relaxo", disse Bush. REUTERS AAJ