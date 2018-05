Bush e Sarkozy terão almoço informal em balneário O presidente dos Estados Unidos, George W. Bush, receberá o presidente da França, Nicolas Sarkozy, para um "almoço informal" na casa da sua família em Maine, neste sábado, indicando uma maior proximidade entre os dois países depois das tensões devido à guerra no Iraque. Esse tipo de convite é raro. Somente um líder mundial havia sido convidado antes por Bush para a casa da sua família na costa rochosa de Maine: o presidente russo, Vladimir Putin, em julho passado. O encontro teve como objetivo amenizar as tensões entre os dois países, provocadas pelo plano de defesa contra mísseis dos Estados Unidos na Europa. Os EUA esperam fortalecer os laços com a França de Sarkozy, depois que as relações se esfriaram sob o governo do seu antecessor, Jacques Chirac. O ex-presidente foi contra a invasão do Iraque em 2003. Freqüentemente, para mostrar um relacionamento especial, Bush convida aliados estrangeiros para a sua fazenda em Crawford, no Texas. O último chefe de Estado a visitar a propriedade foi o presidente colombiano, Álvaro Uribe, em agosto de 2005. Dana Perino, porta-voz da Casa Branca, afirmou que a "geografia" teve participação na escolha da casa em Kennebunkport para sediar o encontro tanto com Putin quanto com Sarkozy, neste verão norte-americano. O francês está de féricas perto de Nova Hampshire, e Putin seguia para a América Latina. Sarkozy, que tomou posse em maio, foi criticado na França por ter escolhido os Estados Unidos para as suas primeiras férias como presidente. Ele interrompeu brevemente o seu descanso para estar presente no funeral do cardeal Jean-Marie Lustiger, na sexta-feira, na França, mas retornou para visitar Bush em Maine. Bush iniciou a sua estadia na cidade balneário para ver o casamento de um amigo da família. Ele já andou de bicicleta e saiu de barco para pescar com o seu pai, o ex-presidente George Bush, e o irmão Jeb. O convite para o casal Sarkozy foi feito durante a reunião do G-8 na Alemanha, em junho. "É um almoço informal", disse Perino. "Há a possibilidade que eles discutam trabalho", afirmou. "Obviamente estamos trabalhando muito próximos com a França sobre vários temas", declarou. Ela citou as articulações nas Nações Unidas sobre o Líbano, Sudão e Irã.