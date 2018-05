Bush foi tratado por doença de Lyme, diz Casa Branca

O presidente dos EUA, George W. Bush, recebeu tratamento para doença de Lyme, ao apresentar a característica brotoeja vermelha resultante da picada do inseto que transmite a doença, afirmou a Casa Branca na quarta-feira. A ocorrência apareceu no relatório médico anual de Bush, apresentado após o exame físico anual do presidente na terça-feira. O relatório também aponta que ele está em 'excelentes condições' de cumprir seu mandato. A doença de Lyme é causada por uma bactéria transmitida a humanos por carrapatos. Se não for tratada, pode levar a sintomas semelhantes aos de artrite e desordens neurológicas. Entretanto, quando descoberta no início, pode ser tratada facilmente com antibióticos. A Casa Branca não especificou o tratamento, mas disse que o presidente recebeu o tratamento padrão para os sintomas de doença de Lyme. De acordo com o relatório, a mancha ocorreu em alguma parte de Agosto de 2006, e não ficou claro onde o presidente pode ter contraído a doença. "Não é raro para o presidente receber picadas de carrapato, quando pedalando sua montain bike", disse Scott Stanzel, porta-voz da Casa Branca.