Bush garante recuperação econômica dos EUA no longo prazo

O presidente George W. Bush reassegurou aos americanos, neste sábado (18), que os Estados Unidos ainda são o melhor lugar do mundo para se abrir um negócio. Segundo ele, o povo norte-americano pode ter confiança na recuperação da economia no longo prazo. Bush deu a declaração em seu programa semanal de rádio. Veja também: Bush diz que crise vai além de Wall Street e aposta em pacote Bush disse também que os Estados Unidos são o destino mais atrativo para investidores ao redor do globo e lar dos mais talentosos e criativos trabalhadores do mundo. O comentário foi feito após a divulgação de novos dados que mostraram que o início da construção de novas casas caíram 6,3% em setembro para o menor nível desde a recessão de 1991. O indicador de início de construção de novas casas caiu para uma taxa anualizada de 817 mil, queda de 31,1% em relação ao mesmo período do ano passado. O presidente disse também que os efeitos do pacote de US$ 700 bilhões injetados na economia norte-americana para sanar os problemas dos bancos levarão mais tempo para aparecer mas "eles serão grandes o suficiente para funcionar".