Bush ignorou dúvidas sobre armas no Iraque, diz Senado O presidente norte-americano George W. Bush e os mais importantes membros do governo ignoraram as dúvidas das agências de inteligência sobre os programas de armamentos de Saddam Hussein, ao tomar a decisão de entrar em guerra contra o Iraque, disse um comitê do Senado dos Estados Unidos na quinta-feira. Um estudo do Comitê de Inteligência do Senado disse que a maior parte das declarações do governo norte-americano sobre o Iraque feitas antes da invasão, em março de 2003, foi de fato baseada no trabalho da Inteligência. Todavia, eles não refletiam o debate que ocorria internamente. O estudo também diz que a Inteligência dos Estados Unidos não confirma as declarações do governo Bush sobre a parceria entre o Iraque e a Al Qaeda -- o governo afirmou que o regime de Saddam fornecia treinamento e armas para os militantes. O levantamento do Senado ecoa estudos anteriores, que diziam que a maior justificativa dos Estados Unidos para a guerra -- a existência de armas de destruição em massa no Iraque -- estava profundamente incorreta. Muitos relatórios dos serviços de Inteligência que confirmavam a existência de armas de destruição em massa no Iraque acabaram se revelando incorretas. O estudo citou também pelo menos uma declaração do então secretário de Defesa, Donald Rumsfeld, que disse que o governo iraquiano produzia tais armamentos no subsolo. O levantamento indica que essa declaração não tem base em nenhuma informação dos serviços de Inteligência. (Reportagem de Randall Mikkelsen)