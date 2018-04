Bush lança iniciativa de paz para o Oriente Médio O presidente dos Estados Unidos, George W. Bush, lançou na segunda-feira uma iniciativa pela criação do Estado palestino, com a qual espera que seu governo, a 14 meses do final, deixe um legado positivo no Oriente Médio. Bush iniciou três dias de intensa diplomacia com reuniões separadas, no Salão Oval da Casa Branca, com o primeiro-ministro de Israel, Ehud Olmert, e o presidente palestino, Mahmoud Abbas. Não há previsão de solução imediata para este conflito, que se arrasta há cerca de 50 anos. A secretária de Estado Condoleezza Rice, que aposta sua credibilidade nesta iniciativa, conseguiu reunir diplomatas de mais de 40 países, muitos deles guiados pelo desejo de impedir que o Irã se torne uma potência dominante -- e nuclear -- no Oriente Médio. Na terça-feira, os diplomatas -- inclusive de Síria e Arábia Saudita -- rumam para a Academia Naval de Annapolis, perto de Washington, onde lançarão as negociações formais entre Abbas e Olmert -- dois políticos enfraquecidos junto a seus eleitorados. Bush disse a Olmert que espera um diálogo sério "para ver se a paz é ou não possível", e agradeceu Abbas "por se empenhar em implantar uma visão para um Estado palestino". "Os Estados Unidos não podem impor nossa visão, mas podemos ajudar a facilitar", disse Bush a Abbas. Olmert disse que "desta vez [a negociação] é diferente", devido à "importantíssima" participação internacional na conferência. Após semanas de atritos, autoridades israelenses e palestinas se disseram próximas de um acordo sobre o documento conjunto, a ser apresentado na conferência, delineando as metas do processo de paz depois do evento desta semana, o que inclui definir o futuro das fronteiras, de Jerusalém e dos refugiados, além de questões de segurança. "Temos muita esperança de sair desta conferência prontos para começar negociações sobre as questões do status final, [...] de modo que a segurança e a paz possam prevalecer", disse Abbas a Bush. De acordo com Sean McCormack, porta-voz do Departamento de Estado, ambas as partes estão "convergindo" para um documento. Mas as velhas tensões permanecem. Uma importante autoridade israelense afastou as chances de contatos diretos em Annapolis -- ou mesmo de um aperto de mãos -- entre Olmert e líderes de dois países importantes com os quais Israel não mantém relações, Arábia Saudita e Síria. "Eles [líderes árabes] não farão isso até que recebam algo concreto de Israel", afirmou essa fonte, sob anonimato. (Reportagem adicional de Adam Entous e Caren Bohan em Washington e Nidal al-Mughrabi em Gaza)