Bush manda ampliar sanções contra Zimbábue O presidente dos Estados Unidos, George W. Bush, mandou na sexta-feira que sejam ampliadas as sanções impostas ao governo "ilegítimo" de Robert Mugabe, presidente do Zimbábue, e que se adotem as medidas necessárias para congelar os bens de 17 empresas estatais do país. "Essa medida é um resultado direto do fato de o regime de Mugabe continuar a incentivar o uso da violência", afirmou Bush em um comunicado. O líder zimbabuano venceu as eleições presidenciais do mês passado, mas o processo foi condenado por países do Ocidente e boicotado pelo líder oposicionista Morgan Tsvangirai, que afirmou que o governo usou medidas intimidadoras e agressivas antes do pleito. O Departamento do Tesouro dos EUA começou a adotar as medidas para congelar os bens de 17 estatais zimbabuanas que se encontram sob jurisdição norte-americana. Segundo o órgão, os cidadãos dos EUA seriam proibidos de realizar negócios com essas empresas, entre as quais o Banco de Desenvolvimento Agrícola do Zimbábue e companhias dos setores mineral, têxtil, químico e outros. Mugabe é alvo de sanções dos EUA desde março de 2003, afirmaram autoridades norte-americanas. Bush disse ter decidido ampliar as sanções depois de o governo de Mugabe ter ignorado os apelos da União Africana (UA), da Organização das Nações Unidas (ONU) e da Comunidade para o Desenvolvimento da África Austral (SADC) de parar com os ataques contra os simpatizantes e autoridades da oposição. "Caso as atuais negociações realizadas na África do Sul entre o regime de Mugabe e o Movimento para a Mudança Democrática (MDC, partido de Tsvangirai) resultarem em um novo governo que represente a vontade do povo zimbabuano, os EUA estarão prontos para fornecer pacotes de ajuda, auxílio ao desenvolvimento e a normalização das relações com as instituições financeiras internacionais", disse Bush. O partido de Mugabe e duas facções do MDC deram início a negociações mediadas pela África do Sul a fim de criar um governo de unidade nacional capaz de superar o impasse em torno da vitória de Mugabe no segundo turno da eleições, no dia 27 de janeiro. A oposição diz que 120 de seus simpatizantes foram mortos e que muitos outros foram torturados ou espancados desde o primeiro turno das eleições, no dia 29 de março, que Tsvangirai venceu, mas no qual não conseguiu conquistar um número suficiente de votos para evitar um segundo turno. Mugabe culpa a oposição pela onda de violência. (Reportagem adicional de David Lawder) REUTERS FE