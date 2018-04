Bush não telefonou para Musharraf para falar de 'erro' O presidente dos Estados Unidos, George W. Bush, não telefonou para o líder paquistanês, Pervez Musharraf, desde que este impôs estado de emergência e deteve oposicionistas, numa crise que a Casa Branca na terça-feira qualificou como "um erro". Dana Perino, porta-voz de Bush, também descreveu a situação no Paquistão como um revés, mas disse que seria prematuro chamar Musharraf de ditador. Ela evitou responder uma pergunta sobre por que Bush não pegou o telefone para falar pessoalmente com Musharraf, que ele considera um aliado importante na guerra contra o terrorismo. Perino se limitou a dizer que a secretária de Estado Condoleezza Rice está tratando do assunto. Centenas de advogados, políticos de oposição e ativistas foram presos desde o início do estado de emergência, no sábado. "O presidente Musharraf, acreditamos, cometeu um erro. Estamos gravemente preocupados com a situação", disse Perino. "Estamos pedindo a volta imediata ao regime civil, e estamos em comunicação com eles porque temos muitos interesses cooperativos." Embora tenham o Paquistão como aliado contra o Taliban e a Al Qaeda, os EUA pressionam Musharraf a redemocratizar o país, inclusive deixando seu cargo de comandante do Exército. (Por Tabassum Zakaria)