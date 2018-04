Bush pai comemora 85 anos pulando de paraquedas

O ex-presidente dos Estados Unidos George H. W. Bush planeja comemorar seu 85º aniversário, comemorado na próxima sexta-feira, 12, saltando de paraquedas no Maine, estado onde fica sua residência de verão.

Jim Appleby, porta-voz de Bush, pai do antecessor do atual presidente, Barack Obama, confirmou nesta quarta-feira, 10, que o ex-chefe de Estado repetirá a maneira como comemorou seus 75º e 80º aniversários, desta vez acompanhado de um membro da equipe paraquedista da Divisão Dourada do Exército.

Os dois aterrissarão perto de uma igreja da localidade de Kennebunkport, segundo informou a imprensa local.

A comemoração escolhida por Bush pai é bem diferente da forma como sua mulher, Barbara, festejou seu 84º aniversário na última segunda-feira, 8. Ela passou a data lendo para crianças na unidade do hospital de Portland que leva seu nome.

O primeiro salto de paraquedas de Bush foi forçado, quando um míssil atingiu o avião da Marinha que pilotava durante a Segunda Guerra Mundial.

Em 1997, o ex-presidente decidiu repetir a experiência por vontade própria. Desde então, saltou várias vezes, a última em 2007, na reabertura de sua biblioteca presidencial na Universidade do Texas.