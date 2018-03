Bush pede à Grã-Bretanha que só saia do Iraque após progressos O presidente dos Estados Unidos, George W. Bush, pediu que o premiê britânico, Gordon Brown, só retire suas tropas do Iraque com base nas condições no terreno e não em um cronograma arbitrário, segundo uma entrevista de Bush publicada neste domingo. Bush fez esse comentário antes de iniciar uma visita à Grã-Bretanha, a última parada de sua viagem de despedida da Europa, já que seu mandato termina em janeiro. Durante o giro europeu, Bush obteve apoio para o aumento da pressão sobre o Irã por causa de seu programa nuclear, mas ainda se deparou com preocupações sobre a guerra do Iraque. O presidente norte-americano disse em uma entrevista ao jornal britânico Observer que os Estados Unidos e a Grã-Bretanha --principal aliado de Washington no Iraque-- querem ambos obviamente trazer suas tropas de volta para casa, mas isso só poderia ser feito "com base no sucesso". "Nossa resposta é: não deveria haver nenhum cronograma definitivo," disse Bush, acrescentando se sentir "grato" por Brown estar em frequente contato para saber o "que ele (Bush) e seus militares estão pensando". O jornal descreveu Bush como enviando uma advertência a Brown, mas a Casa Branca negou que esse tenha sido o tom, dizendo não haver desentendimentos entre os EUA e a Grã-Bretanha sobre o Iraque. Posteriormente, a Casa Branca divulgou uma transcrição da entrevista como esclarecimento e afirmou que o Irã provavelmente será um tema de mais destaque nas conversações. "Não há brechas entre os EUA e o Reino Unido sobre a estratégia no Iraque", disse a repórteres o porta-voz da Casa Branca Gordon Johndroe. "Nenhum de nós está buscando cronogramas arbitrários, as tropas vão retornar com base nas condições no terreno e vão retornar como resultado do sucesso." Somente cerca de 4.200 soldados britânicos permanecem no Iraque, a maioria deles estacionada em uma base no sul do país. A Grã-Bretanha indicou que poderia retirá-los por volta do fim deste ano, mas com a situação ainda instável no terreno, isso parece impraticável.