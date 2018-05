Bush pede paciência em relação às tropas que ocupam o Iraque O presidente dos Estados Unidos, George W. Bush, confrontado com crescentes apelos para começar a retirar as tropas norte-americanas do Iraque, pediu paciência ao povo de seu país neste sábado e citou progressos nos últimos dois meses. "O sucesso dos últimos meses tem mostrado que as condições na região podem mudar --e elas estão mudando", disse Bush em seu discurso semanal no rádio. "Nós não podemos esperar que a nova estratégia que estamos executando nos traga sucesso de um dia para o outro". Bush tem enfrentado uma rigorosa pressão dos democratas e de um legislador republicano sênior para que inicie a retirada de forças norte-americanas do Iraque para mostrar ao governo iraquiano que o compromisso norte-americano não é ilimitado. No início desta semana, Bush comparou a guerra do Iraque com as experiências dos Estados Unidos no Vietnã, citando o exemplo do surgimento do Khmer Vermelho no Camboja e a violência no Vietnã após a retirada de tropas norte-americanas, alertando para o que pode acontecer com o Iraque caso os Estados Unidos deixem o país. (Por Jeremy Pelofsky)