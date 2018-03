Bush pede US$ 189 bi para guerras no Iraque e Afeganistão O presidente dos Estados Unidos, George W. Bush, pediu na segunda-feira ao Congresso 189,3 bilhões de dólares para as guerras do Iraque e do Afeganistão. A solicitação enfrenta o ceticismo de grande parte da bancada democrata, interessada em abreviar os conflitos. A verba serviria para as operações militares cotidianas e para o ano fiscal de 2008, que começou em 1o de outubro, segundo fontes parlamentares. A Comissão de Orçamento da Câmara dissera neste mês que não iria nem analisar os pedidos orçamentários para as guerras até o começo de 2008, e que a solicitação deveria ser vinculada a um plano para a retirada das forças dos EUA. Mas os deputados mantiveram em aberto a possibilidade de uma "ponte orçamentária" que mantivesse o fluxo de verbas. Ao anunciar o novo pedido, Bush conclamou o Congresso a aprová-lo rapidamente e sem pré-condições. "O Congresso não deveria ir passar as férias em casa enquanto nossas tropas ainda estão esperando as verbas de que necessitam", afirmou a jornalistas durante evento com veteranos de guerra e parentes de militares mortos. O Pentágono havia pedido neste ano 141,7 bilhões de dólares para a chamada "guerra global ao terrorismo". Em julho, aumentou o pedido em 5,3 bilhões de dólares, para comprar mais veículos antiminas.