Bush pedirá apoio à UE para novos projetos de saúde O presidente dos Estados Unidos, George W. Bush, irá buscar apoio da União Européia para combater doenças tratáveis na África e para disponibilizar assistência médica no Afeganistão, disse uma autoridade da Casa Branca nesta segunda-feira. Na conferência anual Estados Unidos-União Européia na terça-feira, Bush planeja pedir compromissos financeiros para tratar as chamadas doenças tropicais negligenciadas, disse uma autoridade. "Há sete doenças significativas que juntas podem afetar cerca de um bilhão de pessoas", disse Dan Price, vice- conselheiro de segurança nacional para assuntos econômicos internacionais à jornalistas a bordo do Força Aérea Um, durante a viagem de Bush à Eslovênia. "Estas doenças são tratáveis e podem ser vencidas com remédios que estão disponíveis hoje", disse Price, acrescentando que isto custaria cerca de 1 bilhão de dólares. Os Estados Unidos já se comprometaram a contribuir com 350 milhões de dólares nos próximos cinco anos, disse. Bush também irá propor um aumento no número de assistentes médicos no Afeganistão, disse sem especificar. O presidente dos Estados Unidos tem pressionado em assuntos de assistência médica global durante a última semana, chamando a atenção para um de seus esforços de política externa que tem sido amplamente elogiado em um momento em que as guerras no Iraque e no Afeganistão dominam as manchetes. Na semana passada, Bush pediu que outros países ricos cumpram o que foi prometido no ano passado e dêem sua parte dos 60 bilhões de dólares para a luta contra a Aids na África. Price disse que Bush iria utilizar a conferência para o pressionar os países do G8 a seguirem seus compromissos. "É crítico que o G8 demonstre que é responsável e que está cumprindo seus compromissos", disse. Os Estados Unidos já garantiram o dinheiro para o esforço, de acordo com a Casa Branca.