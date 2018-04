Bush pressiona Congresso para aprovar lei de espionagem

O presidente americano, George W. Bush, pressionou nesta quinta-feira, 28, o Congresso americano a aprovar a nova lei de inteligência que autoriza as atividades de espionagem eletrônica dentro dos Estados Unidos para a luta contra o terrorismo. A medida garante a imunidade para as empresas de telecomunicações que ajudaram o governo desde os ataques de 11 de setembro de 2001 com o fornecimento de informações. Durante entrevista coletiva concedida em Washington, Bush afirmou que a lei facilita a espionagem, "é necessária para monitorar terroristas" e ainda garante as liberdades civis. Ele disse ainda que caso ela não seja aprovada, o país pode ter uma lacuna perigosa em sua segurança.