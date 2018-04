Bush pressiona Paquistão a encerrar estado de emergência O presidente dos Estados Unidos, George W. Bush, instou nesta quarta-feira o presidente paquistanês, Pervez Musharraf, a encerrar o estado de emergência antes de realizar eleições no começo do ano que vem e deu boas-vindas à decisão do líder de abandonar seu cargo como chefe do Exército. "Ele me disse que tiraria seu uniforme, e eu aprecio isso, que ele manteve a palavra", disse Bush em uma entrevista à rede CNN. O presidente norte-americano acrescentou que "para trazer o Paquistão de volta à estrada da democracia, ele tem que suspender o estado de emergência antes das eleições". (Por Jeremy Pelofsky)