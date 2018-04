Bush prevê aumento do déficit com redução da atividade econômica O presidente dos Estados Unidos, George W. Bush, disse na segunda-feira que o déficit orçamentário do governo vai mais do que dobrar em 2008 por causa da redução da atividade econômica. A previsão foi feita quando ele apresentou um orçamento de 3,1 trilhões de dólares para o ano fiscal de 2009, o que significaria praticamente paralisar programas sociais e de infra-estrutura. As projeções da Casa Branca foram imediatamente criticadas por parlamentares democratas e republicanos, segundo os quais as cifras podem encobrir a gravidade da deterioração fiscal e não incluem os custos das guerras do Iraque e Afeganistão. Com os EUA à beira de uma recessão, Bush disse que o déficit público deve chegar a 410 bilhões de dólares no atual ano fiscal, que termina em 30 de setembro, e a 407 bilhões de dólares no ano fiscal de 2009. O principal item da proposta orçamentária é o gasto militar, especialmente na guerra do Iraque. A verba solicitada para o Pentágono teve um aumento de 7,5 por cento, atingindo 515 bilhões de dólares. Além disso, Bush também pediu outros 70 bilhões para as guerras do Iraque e Afeganistão, mas essa verba só deve cobrir parte dos gastos bélicos do ano fiscal de 2009. O governo disse que vai pedir posteriormente mais verbas para a guerra do Iraque. "O orçamento protege a América e encoraja o crescimento econômico. O Congresso precisa aprová-lo", disse Bush após reunião ministerial. A perspectiva orçamentária mais sombria seria transferida ao próximo presidente, que substituirá Bush a partir de janeiro de 2009. Embora o déficit de curto prazo preocupe, muitos especialistas estão ainda mais receosos com os problemas fiscais dos anos seguintes, já que a geração do "baby boom" (o surto populacional dos EUA após a Segunda Guerra Mundial) está se aposentando e tende exigir mais gastos públicos em saúde e outros itens. A proposta também prevê cortes profundos em programas populares, como o fundo para rodovias e a assistência médica aos pobres. O programa Medicare, que atende idosos e inválidos, deve perder bilhões de dólares. "NÃO É SÉRIO", DIZ SENADOR Muitas --senão todas-- as prioridades do orçamento de Bush devem ser rejeitadas pelo Congresso, que é liderado pelos democratas. Mas a simples apresentação do projeto já deverá ser suficiente para criar uma nova onda de críticas às políticas fiscais do presidente e ao seu legado econômico. Os democratas dizem que Bush assumiu o cargo em 2001 com forte superávit em todas as áreas, e que ele os transformou em déficits. Eles lembram que a dívida pública saltou de 5,6 trilhões para 9 trilhões de dólares nestes sete anos. "Longe de propor um plano para consertar o orçamento, o governo Bush propõe políticas que o pioram e, com pouco remorso, deixam as consequências para o próximo governo e futuras gerações", disse o presidente da Comissão de Orçamento da Câmara, o democrata John Spratt. Alguns parlamentares republicanos elogiaram a proposta orçamentária, o que não foi o caso de Judd Gregg, líder do partido governista na Comissão de Orçamento do Senado. "Este orçamento deve ser visto por eles mais como um exercício acadêmico do que como um exercício a sério, porque não é um orçamento sério", afirmou Gregg à Reuters. "Há até mais jogadas do que o normal." Bush prevê déficits superiores a 400 bilhões de dólares nos próximos dois anos. Isso seria mais do que o dobro do déficit público de 162 bilhões de dólares registrado em 2007, e próximo do recorde histórico de 413 bilhões de dólares, que foi o déficit de 2004. O aumento dos déficits, provocados em parte pela queda da arrecadação num cenário de retração econômica, reverteria uma tendência de declínio dos déficits anuais nos últimos três anos. Um pacote do governo Bush para injetar 150 bilhões de dólares na economia (por meio de restituições fiscais) deve afastar os EUA da recessão, mas vai contribuir com o déficit. O financiamento da guerra do Iraque também deixa as contas públicas no vermelho.