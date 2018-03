Bush procura sanções para Zimbábue após eleições O presidente dos Estados Unidos George W. Bush afirmou neste sábado que está procurando sanções contra o "ilegítimo" governo do Zimbábue, chamando a eleição de sexta-feira do governo do presidente Robert Mugabe de "farsa". "Dada a grosseira indiferença do regime de Mugabe pelo povo do Zimbábue e pelos direitos humanos, estou instruindo os secretários de Estado e do Tesouro a criarem sanções contra este governo ilegítimo do país e aqueles que o apóiam", afirmou Bush, em comunicado. Ele afirmou ainda que irá pressionar a ONU por alguma atitude, incluindo embargo de armas. (Reportagem de Tabassum Zakaria)