Bush provoca China sobre direitos humanos antes de Olimpíadas O presidente dos Estados Unidos, George W. Bush, fez um apelo aos líderes chineses nesta terça-feira para que eles usem os Jogos Olímpicos de Pequim para mostrar comprometimento com os direitos humanos, disse a Casa Branca, em uma provocação aos chineses 10 dias antes de Bush comparecer à cerimônia de abertura dos Jogos. Pressionado por parlamentares norte-americanos e grupos de defesa para adotar uma postura mais forte sobre as políticas de direitos humanos da China, Bush se encontrou separadamente com o Ministro das Relações Exteriores chinês, Yang Jiechi, e com ativistas democráticos chineses. Bush tem dito repetidamente que irá às Olimpíadas pelos esportes e não por política. O presidente dos EUA usou suas conversas com os cinco ativistas para "discutir suas preocupações sobre os direitos humanos na China", disse a Casa Branca em nota. "O presidente garantiu que irá levar a mensagem da liberdade em sua viagem a Pequim para os Jogos, assim como fez disso uma prioridade em todos os seus encontros com autoridades chinesas." "Ele disse aos ativistas que o comprometimento com os líderes chineses lhe dá uma oportunidade de fazer com que a posição dos Estados Unidos fique clara -- direitos humanos e liberdade religiosa não deveriam ser negados a ninguém", disse. Bush também compareceu em um encontro com seu consultor de segurança nacional, Steven Hadley, e o ministro das Relações Exteriores chinês, disse a Casa Branca. "O presidente revisou as atuais relações bilaterais com o ministro chinês, e também falou sobre seu desejo de ver o sucesso das Olimpíadas, apontando que isso apresenta aos chineses uma oportunidade de demonstrar compaixão pelos direitos humanos e pela liberdade." Bush já rejeitou pedidos de grupos de direitos humanos para boicotar a abertura dos Jogos, insistindo que isto seria uma "afronta" ao povo chinês, e que tornaria mais difícil as conversas com os líderes sobre preocupações de direitos humanos. Com a cerimônia de abertura marcada para 8 de agosto, a Anistia Internacional emitiu uma rigorosa avaliação dos registros de direitos humanos da China na terça-feira, dizendo que muitos de seus cidadãos tiveram liberdades reduzidas desde que Pequim ganhou a disputa pelos Jogos Olímpicos. (Reportagem de Matt Spetalnick)