Bush quer cooperação com Canadá e México, apesar de diferenças O presidente dos Estados Unidos, George W. Bush, garantiu na terça-feira aos líderes do Canadá e do México que Washington busca uma aproximação com esses países, apesar de ter desviado suas atenções para as guerras do Iraque e do Afeganistão e de ter diferenças a respeito de imigração e exploração do Ártico. Bush, o primeiro-ministro canadense, Stephen Harper, e o presidente do México, Felipe Calderón, prometeram maior cooperação econômica e de segurança, mas não esconderam discordâncias durante a chamada "Cúpula dos Três Amigos". Com relação ao México, Bush disse estar discutindo um acordo "robusto" de ajuda no combate a drogas, cujos detalhes ainda estão sendo resolvidos. Calderón disse a ele que não quer a presença de soldados norte-americanos para participar do combate às drogas, como ocorreu em outros países. O México está frustrado com o policiamento cada vez mais rígido na fronteira com os EUA e com o fracasso, no Congresso norte-americano, de uma reforma das leis de imigração. Bush disse que imigração e fronteira são questões "complicadas". Os três líderes manifestaram confiança nos seus sistemas financeiros apesar das recentes turbulências nos mercados dos EUA. "Os fundamentos da economia dos EUA são fortes", disse Bush em entrevista coletiva após a cúpula. Calderón abreviou sua visita ao Canadá para acompanhar mais de perto as atividades de emergência devido à passagem do furacão Dean por seu país. Os protestos no segundo e último dia da cúpula foram discretos. Mais de 20 manifestantes remaram de canoa desde Ottawa, pelo rio do mesmo nome, até o sofisticado hotel de madeira onde ocorria a reunião. Entre os remadores estavam as "Raging Grannies", ou "vovós furiosas", um grupo de ativistas idosas. "Não temos acesso a iates, ao contrário de algumas das pessoas no Chateau Montebello", disse Jessica Squires, porta-voz do grupo. Críticos dizem que a maior parceria econômica entre os três países da América do Norte abalaria as soberanias nacionais, e que uma cooperação mais estreita no combate ao terrorismo pode levar a abusos contra os direitos humanos. Mas Harper disse ser importante que eles trabalhem juntos, dando o exemplo de uma fábrica de doces que tenha de manter estoques separados por causa de regras para embalagem diferente nos EUA e no Canadá. "Será que a soberania do Canadá vai desabar se padronizarmos a jujuba? Sabe, acho que não", disse Harper. Harper e Calderón querem ampliar o comércio de seus países com os EUA, mas não querem transparecer uma proximidade excessiva com Bush, que é impopular tanto no México quanto no Canadá. (Reportagem adicional de Louise Egan e Randall Palmer)