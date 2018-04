Bush rejeita possibilidade de negociar com Raúl Castro O presidente norte-americano, George W. Bush, rejeitou nesta quinta-feira a idéia de incentivar Cuba a se abrir à democracia por meio de diálogo com o líder cubano Raúl Castro. Ao ser perguntado, durante entrevista à imprensa na Casa Branca, sobre o que perderia com o encontro, Bush disse: "O que se perde constrangindo um tirano que coloca seu povo na prisão por causa de suas convicções políticas? O que se perde é que isso envia a mensagem errada." "Isso dará um grande status aos que têm suprimido os direitos humanos e a dignidade humana. Eu não estou sugerindo que não haverá nunca um momento para falar", afirmou Bush, mas acrescentou que agora não é o momento de começar discussões com Raúl Castro. "Ele não é nada mais do que uma continuação do que seu irmão fez, que foi arruinar a ilha e encarcerar as pessoas por suas crenças", disse Bush. (Reportagem de David Alexander)