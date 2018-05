Bush sanciona lei para reconstruir ponte de Mineápolis

O presidente dos Estados Unidos, George W. Bush, promulgou na segunda-feira, 6, uma lei que reserva US$ 250 milhões para reconstruir a ponte de Mineápolis que caiu na semana passada matando pelo menos cinco pessoas. O projeto de lei tinha sido aprovado no sábado pelo Congresso, pouco antes de começar o recesso. Parte dos recursos do projeto será utilizada para financiar os custos de transporte dos habitantes da cidade, que aumentaram em conseqüência do colapso da ponte, disseram fontes oficiais. Partes da ponte interestadual 35W romperam no dia 1º de agosto às 18h05 (20h05, horário de Brasília), caindo no rio, em suas margens e em uma outra estrada. Equipes de mergulhadores da Marinha dos Estados Unidos e do FBI foram na segunda-feira, 6, para Minneapolis para ajudar os esquadrões locais na busca das oito pessoas que ainda continuam desaparecidas. Paralelamente aos trabalhos de resgate e recuperação dos corpos, investigadores federais começaram a analisar através de modelos computacionais as causas do desmoronamento, declarou à imprensa local o presidente do Conselho Nacional de Segurança no Transporte, Mark Rosenker. Segundo Rosenker, as equipes de investigação necessitarão provavelmente de algumas semanas até que possam fazer uma análise detalhada da estrutura da ponte. Além disso, os investigadores começaram a entrevistar os operários da construtora encarregada pelo reparo de parte da ponte, o que fornecerá informação valiosa para a reconstrução dos fatos, afirmou Rosenker. A investigação pode durar até 18 meses, segundo os cálculos do Conselho Nacional de Segurança no Transporte.