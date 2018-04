Bush se defende após comentários sobre Irã e 3a Guerra Mundial O presidente dos Estados Unidos, George W. Bush, defendeu em uma entrevista na televisão os comentários recentes sugerindo que as ambições nucleares do Irã poderiam levar à Terceira Guerra Mundial. Ele insistiu que queria uma solução diplomática para o caso iraniano. Bush afirmou em uma coletiva de imprensa no mês passado que impedir o Irã de construir armas nucleares seria um jeito de evitar um novo conflito global. "A razão pela qual eu disse isso é porque esse é um país que desafiou a AIEA (Agência Internacional de Energia Atômica, ligada às Nações Unidas). Em outras palavras, não mostrou todo o seu programa. Eles disseram que querem destruir Israel", afirmou Bush em uma entrevista à rede alemã RTL. "Se você quer ver a Terceira Guerra Mundial, você sabe, um jeito de fazer isso é atacar Israel com uma arma nuclear", Bush completou. "Então eu digo, agora é hora de se mexer. Não foi uma previsão, nem um desejo." Quando perguntado se havia um limite para os EUA decidirem que a intervenção militar é única opção possível para lidar com o Irã, Bush respondeu: "Eu nunca diria isso". "Eu diria que nós vamos sempre tentar a diplomacia primeiro", disse. Irã diz que seu programa nuclear é para gerar eletricidade, e não bombas. A entrevista foi feita na terça-feira, mas a RTL divulgou as frases nesta quarta-feira, antes da visita da premiê alemã Angela Merkel ao rancho de Bush no Texas no fim desta semana. (Por Iain Rogers)