Bush se despede da Europa pressionando o Irã O presidente dos Estados Unidos, George W. Bush, inicia na terça-feira sua última cúpula na Europa, buscando colaboração na pressão contra o programa nuclear iraniano, mas ainda muito isolado na questão climática. Bush vai se encontrar com o presidente da Comissão Européia, José Manuel Barroso, e com Janez Jansa, primeiro-ministro da Eslovênia, que preside a União Européia neste semestre. Em seguida, embarca para as capitais das quatro principais potências européias. Washington e os governos europeus minimizam a chance de anúncios importantes durante a visita, que ocorre no final de um governo muito impopular entre os europeus, especialmente por causa da guerra dos EUA no Iraque. As divisões a respeito do Iraque estão parcialmente superadas, mesmo porque os europeus já estão mais atentos a possíveis sinais relativos ao sucessor de Bush, a ser eleito em novembro. Já a respeito do Irã, o esboço de declaração da cúpula, ao qual a Reuters teve acesso, mostra que os EUA e a UE se preparam para ameaçar o Irã com mais medidas (especialmente financeiras) além das sanções já aprovadas pela ONU contra o programa nuclear do país. Acusado por críticos de fazer uma "diplomacia de caubói" na maior parte da sua presidência, Bush busca uma abordagem mais cooperativa com seus aliados durante o segundo mandato, e espera forjar um legado de política externa que vá além do Iraque. Com baixa popularidade em seu próprio país, Bush admite que é malvisto também na Europa. "Muita gente gosta da América. Às vezes não necessariamente gosta do presidente," disse Bush à eslovena Pop TV antes de chegar a Ljubljana, na noite de segunda-feira. (Reportagem adicional de Jeremy Pelofsky em Ljubljana e Tabassum Zakaria em Washington)