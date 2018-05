Bush sobrevoa região onde ocorreu desabamento de ponte

O presidente norte-americano, George W. Bush, sobrevoou neste sábado, 4, a área onde ocorreu o desabamento de uma ponte na cidade de Minneapolis, nos Estados Unidos. O helicóptero que levava Bush circulou a área diversas vezes durante dez minutos. Ainda era possível ver veículos - inclusive um ônibus escolar - e corpos no Rio Mississippi. Veja também: Assista a imagens da ponte desabando Confirmadas cinco mortes em queda de ponte Resgaste suspende buscas por sobreviventes Colapso da ponte começa a ser investigado Depois do vôo, Bush, com um capacete vermelho e laranja, caminhou na região próxima ao desabamento, que aconteceu na hora do rush vespertino de quarta-feira, 1. A ponte sobre o Rio Mississippi caiu de uma altura de 18 metros (equivalente a um prédio de 6 andares), lançando dezenas de carros dentro do leito. O Congresso dos EUA já comunicou que vai oferecer US$ 250 milhões para a reconstrução. Até o início da tarde deste sábado, cinco vítimas fatais foram confirmadas, oito pessoas estão desaparecidas e cerca de 100 ficaram feridas. Logo após o desastre, Bush declarou, em entrevista para uma rádio, que "este é um momento difícil para a comunidade de Minneapolis, mas as pessoas são decentes, fortes, vão superar". O presidente deve, em breve, se encontrar com os familiares das vítimas.