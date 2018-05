Bush supera Obama em popularidade nos EUA, diz pesquisa

WASHINGTON - O ex-presidente George Bush superou em popularidade o atual líder americano, Barack Obama, segundo uma pesquisa realizada pelo Instituto Gallup.

A crise, a revisão do sistema de saúde e a reforma migratória, promessa ainda não cumprida, foram alguns dos fatores que arranharam a imagem de Obama, que segundo a enquete publicada no Daily News, obteve apenas 46% da aprovação da população.

Já o ex-presidente Bush, que durante seus oito anos de mandato foi criticado pelas guerras do Iraque e do Afeganistão e pela crise originada após o furacão Katrina, alcançou 47% de apoio. Há apenas um ano, o índice de aprovação de Bush era de apenas 25%.

Analistas políticos citados pelo diário apontam que o "efeito bumerangue" a favor de Bush pode ter sido alimentado pelas críticas positivas recebidas por suas recém-publicadas memórias, sob o título "Decision Points".

O resultado também pode ter sido intensificado pelas fortes críticas a Obama pela gestão da economia e pelo revés que os democratas sofreram nas eleições legislativas de 2 de novembro.

Apesar dos novos números, 51% dos americanos desaprovam a gestão de Bush, enquanto 47% desaprovam a de Obama.

A enquete, que analisa a visão dos americanos sobre os presidentes do país, situa John F. Kennedy como o mais popular até agora, com 85% de aprovação. Kennedy é seguido por Ronald Reagan, com 74%, e por Bill Clinton, com 69%.