Bush torna-se membro honorário de grupo de motoqueiros

Motoqueiros do grupo Rolling Thunder visitaram a Casa Branca neste domingo, 25, e tornaram o presidente americano George W. Bush membro honorário da associação. Eles pediram mais benefícios para os veteranos de guerra e presentearam o líder americano com um colete. "Vocês fizeram muito por este país, e as tropas, os veteranos e o presidente os apreciam", disse Bush ao grupo. Por 21 anos, o Rolling Thunder organiza o 'Passeio para a Liberdade' ao longo do National Mall em Washington durante o fim de semana do Memorial Day, feriado que lembra os veteranos e soldados americanos mortos nas guerras. Veja também: Bush pede silêncio para homenagear soldados do Memorial Day Fotos: Efe