Bush vai anunciar mais sanções contra Mianmar O presidente dos Estados Unidos, George W. Bush, vai anunciar nesta sexta-feira novas sanções contra o regime militar que governa Mianmar, informou a Casa Branca. O porta-voz da Casa Branca, Tony Fratto, disse que Bush ameaçou com possíveis sanções adicionais "se o regime birmanês não colocasse um fim a sua repressão" quando anunciou endurecer as medidas, no mês passado. "Infelizmente, o regime birmanês não respondeu", declarou o porta-voz a repórteres, afirmando que Bush vai fazer uma declaração às 15h0 (horário de Brasília). Fratto afirmou que o Departamento do Tesouro, responsável por implementar as sanções dos EUA contra Mianmar, também fará um anúncio sobre os novos passos a serem dados em resposta à repressão aos protestos contra 45 anos de governo militar. Ele, entretanto, não deu mais detalhes. Washington impôs uma nova série de sanções no mês passado contra as autoridades militantes de Mianmar, endurecendo as medidas que os EUA colocaram em prática há anos, mas que resultaram em poucas mudanças. No começo deste mês, as manifestações pró-democracia em Mianmar, antiga Birmânia, foram esmagadas pelos líderes militares do país asiático. Muitos manifestantes foram presos, alguns mortos, e a polícia tem, desde então, invadido casas e efetuado novas prisões Bush expressou impaciência na segunda-feira com a resposta internacional à repressão em Mianmar e pediu por "enorme pressão internacional para deixar claro aos generais que eles ficarão completamente isolados e não serão aceitos na comunidade internacional de nações". (Por Matt Spetalnick)