Bush vê boa relação com a China e minimiza caso de porta-aviões O presidente norte-americano, George W. Bush, considera que os Estados Unidos têm uma boa relação com a China e que a proibição de que um porta-aviões norte-americano atracasse em Hong Kong foi "um pequeno incidente", disse na quinta-feira a porta-voz da Casa Branca, Dana Perino. "O presidente acredita que temos boas relações com a China, temos trabalhado cooperativamente com a China em tantas questões diferentes", disse ela. "Este foi um pequeno incidente, e no quadro maior, no grande esquema das coisas, temos ótimas relações. Só gostaríamos de esclarecer esta questão." (Por Tabassum Zakaria)