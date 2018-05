Bush visita local de desabamento de ponte em Minnesota Mergulhadores procuravam corpos nos destroços da ponte que desmoronou no Mississipi, enquanto o presidente George W. Bush visitava neste sábado o local do acidente e prometeu agilizar a ajuda federal para a reconstrução da ponte. Bush sobrevoou as ruínas da ponte por dez minutos de helicóptero, depois vestiu um capacete laranja e um abrigo para caminhar pelo que restou da ponte de 40 anos, enquanto chovia. Autoridades locais confirmaram a morte de cinco pessoas e que há sete desaparecidas após a queda da ponte na quarta-feira, mas as buscas prosseguem. "É muito cedo para sabermos quantas pessoas estão desaparecidas ou mortas, estamos inseguros sobre quantas pessoas estão sob os escombros", disse o prefeito de Minneapolis, R.T. Ryback. Mergulhadores lutavam contra a correnteza em meio a ferros retorcidos e blocos de concreto, em busca de carros submersos que caíram de mais de 20 metros. Parlamentares norte-americanos expressaram assombro sobre as condições deterioradas da infra-estrutura dos EUA. "Uma ponte não poderia simplesmente cair", disse a senadora Amy Klobuchar, democrata de Minnesota, na quinta-feira. O Congresso formou uma comissão para analisar as pontes e represas dos EUA. "Devemos tomar atitudes agora para assegurar que isso não aconteça novamente." Falando aos repórteres a partir do Air Force One, a caminho de Minnesota, a secretária de Transportes dos EUA, Mary Peters, disse que as pontes e estradas dos EUA são seguras, apesar de muitas delas terem mais de 50 anos. "Precisamos ter uma conversa importante sobre como financiar infra-estrutura no futuro", disse Peters. "Mas imediatamente vamos cuidar da situação de Minnesota." A ponte era uma ligação vital sobre o rio Mississippi, a mais usada em Minnesota, com cerca de 140 mil veículos passando por ela todos os dias. "Nossa mensagem para as duas cidades é que nós queremos reconstruir a ponte o mais rápido possível", disse Bush a jornalistas. "Entendemos que essa é a principal artéria da vida aqui." A reconstrução está estimada em cerca de 500 milhões de dólares, embora autoridades afirmem que 250 milhões de dólares seriam suficientes, e que esse valor poderia ser aprovado no final deste sábado. Bush se encontrou com equipes de resgate e com familiares das vítimas, e falou com Gary Babineau, de 24 anos, de Blaine, Minnesota, que ajudou a retirar crianças de um ônibus escolar que estava na ponte. "Foi um acidente estranho", disse Babineau. "Eu não acho que alguém tenha falhado."