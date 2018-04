Califórnia declara estado de emergência por temporal

O governo do estado americano da Califórnia declarou nesta sexta-feira, 22, estado de emergência em cinco condados afetados por chuvas torrenciais que obrigaram a evacuar mais de 1.200 casas, cortar estradas e suspender parte do tráfego aéreo desde a última segunda-feira.

Aos fortes chuvas se somaram durante as últimas horas a rajadas de vento superiores a 120 km/h que causaram estragos especialmente no condado de Ventura, a norte de Los Angeles, onde algumas testemunhas asseguraram que foi formado um tornado.

Até o momento duas pessoas morreram por causas relacionadas com o mau tempo, uma delas após uma árvore cair em sua casa. A passagem do temporal, o mais forte em cinco anos, está causando vários danos em edifícios, automóveis e na rede elétrica, assim como à agricultura.

Os esforços das equipes de emergência se centraram, no entanto, em controlar principalmente as zonas afetadas em meados do ano passado pelos incêndios no condado de Los Angeles perante o temor de deslizamentos de terra enchentes.